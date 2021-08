Uomini e Donne sta tornando e con l’inizio della nuova stagione tv ritroveremo anche il dating show storico di Canale 5, con Maria De Filippi ed i principali protagonisti. La prima puntata dovrebbe andare in onda il 13 settembre, ma quando ci saranno le prime registrazioni che ci diranno qualcosa in più su nuovi tronisti e vecchie presenze?

A fornirci la risposta ci ha pensato l’influencer ed esperto di gossip, Amedeo Venza, che attraverso le sue Instagram Stories ha reso note le dare delle prime registrazioni di Uomini e Donne: lunedì 23 e martedì 24 agosto!

Poco meno di un mese prima dell’inizio della messa in onda di Uomini e Donne, dunque, avremo le informazioni che tutti stiamo cercando su tronisti, corteggiatori e opinionisti. A tal proposito, le voci di un possibile addio da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari, a quanto pare sono destinate a restare tali.

A renderlo noto è stato il portale Blasting News che ha fatto chiarezza:

Confermatissima la presenza in studio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Contrariamente a quanto si è ipotizzato in questi giorni sul web e sui social, i due opinionisti non saranno estromessi dal cast della trasmissione Mediaset.

Fonti vicine a Uomini e donne fanno sapere che la presenza di Gianni Sperti come quella di Tina Cipollari non è mai stata messa in discussione.