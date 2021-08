La relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli sarebbe ormai finita da tempo ma a quanto pare l’ombra dell’ex gieffina disturberebbe ancora Tina Cipollari, ex moglie del noto hairstylist. Secondo i ben informati, la presenza di Ambra in passato pare abbia già creato malumori in famiglia. Tina, infatti, non aveva preso benissimo la loro relazione, ma cosa è successo adesso, a distanza di qualche tempo dalla loro rottura?

Tina Cipollari e la reazione dopo le parole di Ambra Lombardo

E’ passato ormai un anno da quando Ambra Lombardo e Kikò Nalli si sono lasciati e la giovane professoressa ed ex gieffina è tornata a fare delle confessioni sul suo ex ed a mettere zizzania nella sua famiglia. A suo dire, infatti, Kikò sarebbe ancora innamorato di Tina Cipollari, ex moglie e madre dei suoi figli.

In una recente intervista a DiPiù la Lombardo avrebbe inoltre svelato che ogni volta che parlava del matrimonio finito il suo ex tendeva a intristirsi come se “mi dicesse che lui e Tina avrebbero dovuto concedersi una seconda possibilità prima di separarsi”.

Le sue nuove esternazioni, secondo quanto emerso, non sarebbero state nuovamente gradite nè dall’opinionista di Uomini e Donne né da Kikò. Un amico di Tina Cipollari, tra le pagine di Nuovo Tv ha svelato che sarebbe furibonda:

Certe parole gettano ombre sul suo futuro con Vincenzo.

Il riferimento è al suo attuale compagno, Vincenzo Ferrara, relazione che Tina vorrebbe tenere lontana dai riflettori. I due, tuttavia, indipendentemente dalle voci sarebbero felicemente insieme.