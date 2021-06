Hanno destato scalpore le dichiarazioni che Jessica Antonini, ex tronista di Uomini e Donne avrebbe rilasciato su Davide Lorusso tra le pagine del settimanale Nuovo. La giovane, secondo quanto si leggeva sulla copertina del giornale diretto da Riccardo Signoretti avrebbe detto: “Lui non lo sa ma è gay”.

La storia tra Jessica e Davide, ex protagonisti di Uomini e Donne, è ufficialmente giunta al capolinea dopo circa otto mesi di frequentazione. Lui l’avrebbe lasciata senza una ragione precisa, di punto in bianco.

Dopo l’uscita della copertina con le presunte parole dell’ex tronista però, si è sollevato un grande polverone sul conto di Jessica la quale ha deciso di intervenire attraverso le sue Instagram Stories e fare chiarezza:

Si sa che i giornali devono fare sempre il titolo a effetto. E appena vista la copertina mi sono sbrigata a sentire chi di dovere. Non ho mai chiesto di scrivere così e soprattutto in copertina. Mi è stato risposto che dentro è tutto spiegato. Me lo auguro.

Successivamente avrebbe anche sentito il direttore di Nuovo che l’avrebbe tranquillizzata:

Come riporta il blog di IsaeChia.it, Jessica ha anche voluto fare delle precisazioni durante una diretta Instagram rispetto alle dichiarazioni rilasciate al giornale:

Vi spiego come sono andate le cose. Mi sono legata tanto alla sua famiglia. Mio figlio si era legato tanto a lui. Io avevo tutto il mio armadio da Davide. Partivo tutti i giovedì e tornavo tutti i lunedì. Avevamo fatto dei progetti. Abbiamo coinvolto totalmente le famiglie. All’improvviso parlando di futuro è sparito. Si è distaccato totalmente. Mi aveva detto che aveva avuto un momento di paura. Succede che un mese fa io salgo e prima di arrivare in stazione lui mi scrive se ero felice. Io gli dico assolutamente si. Arrivo in stazione, baci e abbracci. Andiamo a casa e facciamo spesa, ma lo vedevo distaccato. Pensavo fosse una cosa sua anche perché siamo un po’ diversi.

Mi erano arrivate anche tantissime segnalazioni su Instagram. Di cose che faceva mentre io non c’ero. L’ho sempre difeso, perché credevo in lui. Un mese fa abbiamo parlato e lui ha ammesso che c’erano dei problemi. Anche in intimità ce n’erano. Lui era molto freddo e distaccato e per una donna non è bello. Può darsi che io non gli piaccia più. Può darsi che gli piaccia un’altra. Può darsi che abbia degli altri gusti. Non c’è niente di male. Secondo me ce li ha e non lo sa. Ma non è un’accusa, non sto accusando nessuno. Penso sia giusto che una donna si faccia una propria idea.