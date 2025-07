Anna e un’altra famosa cantante “si odiano”: ecco chi è

Anna Pepe e un’altra famosa cantante si odiano? Pare proprio di sì, arriva la conferma.

Nel mondo del rap italiano c’è tensione, e pare che a farne parte siano proprio due delle artiste più seguite del momento: Anna Pepe e Rose Villain. Anche se entrambe hanno sempre mantenuto un’immagine controllata sui social, da tempo si parla di un’antipatia reciproca che sarebbe ormai diventata un vero e proprio muro tra le due. A confermarlo sono indizi, frecciatine in diretta e persino alcune rivelazioni di personaggi molto vicini all’ambiente musicale.

Era gennaio 2023 quando Rose Villain è stata ospite del programma “Say Waaad?” su Radio Deejay, condotto da Michele Caporosso. Durante la chiacchierata, il giornalista le ha chiesto se fosse d’accordo con Guè Pequeno, che aveva definito Anna la miglior rapper donna in Italia. La reazione di Rose? Ghiacciata.

“Oddio, diciamo che io non mi sento affatto meno di lei. Sì ok, io sono tante altre cose, ma faccio anche rap. Brava, nulla da dire. Ma non è che mi senta meglio… però di certo non mi sento inferiore .”

Una risposta che ha lasciato poco spazio ai fraintendimenti. Senza attaccare direttamente Anna, Rose ha comunque fatto capire che tra loro non corre buon sangue, e che la corona di “regina del rap italiano” non è un titolo che intende cedere senza lottare.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che nella sua rubrica “Chicchi di Gossip” ha parlato apertamente di una “faida silenziosa” tra le due rapper. Secondo il giornalista, Anna e Rose si evitano in ogni modo, e dietro le quinte degli eventi musicali più importanti si starebbe giocando una vera e propria partita a scacchi.

“Non appaiono mai sullo stesso palco insieme”, ha scritto Parpiglia, “e quando c’è un concerto importante – come quello di Lazza a San Siro – la scelta del featuring può cadere solo su una delle due. Un odio difficile da risolvere, che crea imbarazzo tra manager, musicisti e staff di produzione”.

Una tensione che sembra andare ben oltre la rivalità artistica e che si sarebbe trasformata in una distanza precisa, decisa, voluta.

Come se non bastasse, a dire la sua sulla questione è intervenuta anche Chadia Rodriguez, che nel format YouTube Real Talk ha lanciato shade pesanti sia ad Anna che a Rose Villain. Rispondendo alla domanda su chi avrebbe voluto vedere ospite con lei, Chadia ha fatto nomi ben precisi:

“Mi vengono in mente solo Anna e Rose Villain. Vediamo se è più una cosa di pagare i TikToker per far girare un suono… o se è davvero talento. Forse non potevo dirlo? Ma tanto che ca**o me ne frega, venitemi a prendere.”