Fedez, chi è la nuova fiamma: “Pazzo di lei”

Chi è la nuova fiamma di Fedez? Il settimanale Chi non ha dubbi, lui sarebbe pazzo di lei.

Fedez, chi è la nuova fiamma: “Pazzo di lei”

Dopo settimane di rumors e mezze smentite, sembra che Fedez abbia una nuova fiamma. Si chiama Giulia Honegger, è una giovane stilista milanese, e da qualche tempo appare sempre più spesso accanto al rapper. Altro che flirt passeggeri: tra i due, a giudicare dalle ultime uscite pubbliche, c’è qualcosa di più concreto.

I paparazzi li hanno pizzicati insieme prima al mare – nella chicchissima Marina di Pietrasanta – e poi di nuovo a Milano, dove Fedez l’ha accompagnata personalmente a casa con la sua Ferrari Roma Spider, dopo averla raggiunta in serata.

Weekend tra mare, musica e… Giulia

Il fine settimana è cominciato con una cena al Crazy Pizza, poi la coppia si è spostata nel lussuoso stabilimento Casa Fiori Chiari, di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei più stretti amici di Fedez. La giornata successiva li ha visti rilassarsi al mare, pranzare nel ristorante sulla spiaggia e fare un giro in SUP.

Nel tardo pomeriggio, il rapper si è diretto al Twiga per le prove del live previsto quella sera. Un evento sfarzoso, dove Del Vecchio ha offerto 60 bottiglie di Dom Perignon agli ospiti. Ma è qui che, a sorpresa, è ricomparsa Clara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Il ritorno di Clara

La cantante, reduce da un’esibizione a Viareggio per Radio Deejay, ha raggiunto Fedez per esibirsi insieme nel loro brano “Scelte stupide”. Un duetto che ha riacceso i riflettori sul gossip che li ha accompagnati per settimane: tra i due c’è mai stato qualcosa di più che un’intesa musicale?

Dopo l’esibizione, Fedez ha continuato la serata sulla barca di Del Vecchio, mentre Clara è rientrata a Viareggio, diretta poi verso la tappa successiva del suo tour a Gubbio. Il rapper, invece, ha concluso il weekend con Giulia, a dimostrazione che – almeno per ora – è lei la presenza fissa nella sua vita.

Clara e Fedez: flirt o hype?

Dall’inizio dell’estate, il rapporto tra Fedez e Clara ha fatto discutere. Complici i loro momenti insieme sul palco, i video social e perfino una foto di un bacio finita su tutti i media, ma subito ridimensionata dai diretti interessati: “è la prospettiva”, “è un gioco di luci”, “sembra quasi un fotomontaggio”. E qualcuno ha persino tirato in ballo l’intelligenza artificiale.

Nel frattempo, Clara ha rivelato la fine della sua storia con Jacopo Neri, a cui era legata da tempo (e qui le ultime indiscrezioni sul suo fresco flirt con un personaggio amatissimo dei reality).