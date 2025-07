Belen e Cecilia, è rottura seria: “Successi fatti gravissimi”

Belen e Cecilia, è rottura seria tra le sorelle: cos’è successo.

Sembrava, fino a qualche tempo fa, che in casa Rodriguez regnasse l’armonia. Solo un anno e mezzo fa, Belén spendeva parole bellissime per la sorella Cecilia e per Ignazio Moser, mentre i due erano in piena organizzazione del loro matrimonio. I tre apparivano molto uniti, ma qualcosa si è incrinato improvvisamente nei mesi scorsi.

Tutto è iniziato ad aprile, quando Belén e Ignazio hanno smesso di seguirsi su Instagram. Anche se il “follow” è tornato poche ore dopo, il gesto ha destato curiosità tra i follower più attenti. Da quel momento, il gossip ha iniziato a girare con insistenza.

Indizi social e voci insistenti

Alcuni rumor parlavano di una serata tra Belén e un amico molto vicino a Ignazio, mentre il settimanale Nuovo Tv ha messo in copertina la showgirl argentina e il cognato, con un titolo piuttosto eloquente: “Tra loro è calato il gelo, lei teme che Ignazio possa tradire sua sorella”.

Ma secondo fonti vicine alla famiglia, i problemi non riguarderebbero solo il rapporto tra Belén e Ignazio, bensì coinvolgerebbero direttamente anche Cecilia. Sembra infatti che la rottura più dolorosa sia proprio quella tra le due sorelle.

Rapporti interrotti: “Non si tratta di sciocchezze”

Ad alimentare ulteriormente il mistero ci ha pensato Vanity Fair, che a inizio maggio aveva parlato di un allontanamento dovuto al fatto che Belén non avrebbe dedicato abbastanza attenzioni a Cecilia, attualmente in dolce attesa. Una motivazione che però è stata smentita dal giornalista Gabriele Parpiglia, il quale in radio ha chiarito:

“Non è come dicono loro. Dietro c’è una situazione molto seria. È una brutta storia, non parliamo di semplici screzi. E non si risolverà facilmente, anzi… potrebbe non risolversi affatto”.

Le sue parole sembrano trovare conferma nei fatti: a distanza di mesi, Belén e Cecilia continuano a non comparire insieme né sui social né in eventi pubblici. Eppure, lo scorso 10 giugno, c’è stato un piccolo spiraglio.

Le parole di Belén e il “due di picche” di Cecilia

In un’intervista a Chi, Belén ha cercato di ridimensionare le voci sulla rottura con la sorella:

“Io e Cecilia abbiamo litigato tante volte nella nostra vita. È normale tra sorelle. Poi ci ritroviamo sempre. Non pubblico tutto quello che faccio, ma non vedo l’ora di conoscere la mia nipotina”.

Belen e Cecilia, è rottura, Parpiglia: “Fatti gravissimi”

Parole concilianti, che avevano fatto sperare in un riavvicinamento imminente. Ma, secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, le cose sarebbero andate diversamente. Il giornalista ha raccontato che Belén avrebbe tentato un riavvicinamento, ma Cecilia avrebbe respinto ogni tentativo.

“Cecilia non vuole saperne di sua sorella. Nell’ultimo periodo Belén ha tentato nuovamente in tutti i modi di riavvicinarsi a Cecilia, che è in dolce attesa, trovando però un muro ancora invalicabile. Nemmeno il compleanno di Luna Marì, nipote di Cecilia, ha attenuato la tensione. Le “sorelle Rodríguez” restano distanti. E i fatti accaduti sono gravissimi“.