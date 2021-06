Luciano Spinelli, celebre YouTuber e creator che si divide tra Instagram e TikTok, proprio in queste ore ha fatto coming out: “Sì, sono gay”, ha scritto il giovane tramite i suoi canali social.

Luciano Spinelli fa coming out: “Sono gay”

Sono sempre stato solare e pieno di gioia. Una delle cose che più colpiva le persone era la mia sensibilità. Più crescevo e più cresceva con me, all’asilo alcuni erano affascinati da questo, altri erano straniti. Per molti era insolito vedere un bambino che per Natale voleva il DVD de La Sirenetta e un bambolotto, piuttosto che delle macchinine o una pistola giocattolo. E se per molti era bizzarro, lo era ancora di più la mia voglia di vestirmi da principessa per Carnevale.

Queste le parole di Luciano Spinelli tramite il video postato su YouTube dove racconta il suo coming out:

Il creator parla anche della paura di esporsi:

A volte sentivo un estremo bisogno di gridare al mondo i miei sentimenti, altre volte sentivo di non volerlo fare. Non volevo darmi etichette, non volevo usare una cosa così importante solo per far parlare di me. Volevo essere Luciano e basta, farmi conoscere prima di tutto per quello che facevo. Con il percorso sui social ho avuto l’opportunità di fare tantissime esperienze, questo mi ha dato la possibilità di aprire ancora di più la mia mente.

Con il tempo, per fortuna, Luciano si è accettato pienamente e lo ha voluto raccontare al suo numerosissimo pubblico di seguaci:

Grazie a questo percorso sono la persona che sono oggi. Negli anni ho capito che questo periodo mi è servito, ciascuno ha bisogno dei propri tempi, non bisogna avere fretta. Sono cresciuto, mi sono innamorato e ho avuto le mie delusioni. Ho riso e ho pianto, ho conosciuto e lasciato andare tante persone. Ho capito chi sono e ho imparato ad amarmi ed apprezzarmi, orgoglioso di me stesso. Non c’è niente di sbagliato. Sono gay, ma prima di tutto sono Luciano.