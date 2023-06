Uomini e Donne, coppie in crisi e smentite: la verità dietro gli ultimi scoop

Uomini e Donne: coppie in crisi verso l’estate? Secondo gli ultimi gossip, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione starebbero affrontando un momento particolare e la stessa cosa sarebbe accaduta a Federico Nicotera e Carola Carpanelli: scopriamo cosa c’è di vero.

Uomini e Donne, coppie in crisi e smentite

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non sono assolutamente in crisi. A smentire questa indiscrezione ci ha pensato la ex corteggiatrice di Uomini e Donne intervenuta prontamente sui social:

Volevo tranquillizzarvi. Perché sto leggendo un po’ di cose, mi stanno arrivando articoli…nulla di vero. Io e Andrea stiamo benissimo, tutto tranquillissimo. O meglio, oddio Derek che ne dici? Sono passati quattro anni, potremmo cambiarlo il papà eh…che ne dici? Scegliamo un altro? Può essere…vi faremo sapere.

E se Arianna e Andrea non sono assolutamente in crisi, Federico e Carola stanno vivendo un momento particolare.

Ecco cosa ha scritto lei sui social:

Questo è un momento molto particolare e difficile. Vi prego di rispettare la nostra privacy.

Vorrei dare un consiglio spassionato a Carola: se non avesse parlato in prima persona della crisi, nessuno le avrebbe chiesto nulla e la sua privacy sarebbe stata rispettata appieno.

Quindi, se vuole serenità e “zero stress” potrebbe anche serenamente evitare di aggiornare in questo modo i follower: che ne pensate?