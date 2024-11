Tutti gli ex di Belen Rodriguez, clamorosi retroscena: “Lui ha dormito sullo zerbino per una notte”

Belen Rodriguez: le confessioni sugli ex che lasciano senza parole.

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé. Durante la promozione di Amore alla prova, la crisi del settimo anno, il nuovo programma che condurrà su Real Time dal 20 novembre, la showgirl ha rivelato dettagli inediti sulle sue relazioni passate. In uno spot ricco di aneddoti, Belen ha condiviso episodi sorprendenti, senza mai fare nomi, ma lasciando spazio alla curiosità.

Belen Rodriguez e le dichiarazioni sugli ex

“Mi hanno scritto poesie, c’è chi ha cantato serenate sotto casa mia e chi ha dormito sullo zerbino per una notte intera” ha raccontato Belen nello spot promozionale del programma. “C’è anche qualcuno che ha giurato di aspettarmi per tutta la vita. Ma nessuno è mai stato così coraggioso da affrontare una prova d’amore così grande come quella che vedremo nel programma”.

La showgirl ha accennato a episodi romantici, alcuni dei quali estremi, che hanno caratterizzato le sue storie d’amore. Sebbene non abbia fatto nomi, le sue parole hanno inevitabilmente riacceso i riflettori sulle sue passate relazioni con uomini celebri come Stefano De Martino, Fabrizio Corona, Andrea Iannone e Antonino Spinalbese.

Dopo anni di vita sentimentale al centro del gossip, Belen ha scelto di vivere la sua relazione con Angelo Edoardo Galvano in maniera più riservata. Insieme da marzo, la coppia ha optato per la discrezione, cercando di evitare il clamore mediatico che ha spesso accompagnato le precedenti storie della showgirl.

Il nuovo show, che seguirà quattro coppie in crisi, offrirà uno sguardo sui rapporti di coppia e sulle sfide che questi comportano. “Sarà un viaggio nei sentimenti, con prove che metteranno alla luce la verità di ogni relazione” ha spiegato Belen.

