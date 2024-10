Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, cosa c’è dietro la loro paparazzata: il retroscena

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, una delle coppie più discusse degli ultimi anni, si sono ritrovati a cena a Milano, riaccendendo i riflettori sul loro rapporto. A 12 anni dalla fine della loro relazione, l’incontro al lussuoso boutique hotel Portrait Milano ha subito destato curiosità e sospetti. Nonostante il passato burrascoso, le foto pubblicate dal settimanale Chi rivelano un saluto caloroso e un’atmosfera distesa tra i due, facendo emergere il forte legame che ancora li unisce.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: il rapporto oggi

Nell’incontro milanese, Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si sono trovati casualmente nello stesso locale. La showgirl argentina, accompagnata dall’amica Martina Menegon, ha incrociato l’ex compagno, che era a cena con la sua attuale fidanzata, Sara Barbieri.

La giovane, incinta di otto mesi, è in attesa del primo figlio con Corona, che diventerà padre per la seconda volta, dopo Carlos Maria avuto con Nina Moric. Belen ha così avuto l’occasione di conoscere la nuova compagna dell’ex “re dei paparazzi”, scambiando saluti e sorrisi che non sono passati inosservati.

Il settimanale Chi ha evidenziato come l’incontro tra i due ex sia avvenuto in un clima sereno e cordiale, segnando un netto cambiamento rispetto alle tensioni del passato. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha parlato di un rapporto basato su “affetto, amicizia e stima”, una dinamica che non lascia indifferenti gli appassionati di gossip.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona vivono oggi percorsi molto diversi, sia dal punto di vista professionale che personale. Fabrizio è al centro dell’attenzione mediatica con ospitate e rivelazioni su podcast, mentre attende con gioia l’arrivo del secondo figlio. Belen, invece, ha da poco fatto il suo ritorno in televisione con nuovi progetti sul canale Nove e Real Time, dopo aver lasciato Mediaset e Le Iene. Sul fronte sentimentale, la sua relazione con Angelo Edoardo Galvano sembra ancora incerta, con frequenti alti e bassi che tengono acceso il gossip.