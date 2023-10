Tronista abbandona il trono di Uomini e Donne, anticipazioni shock

Nella giornata di oggi, sabato 21 ottobre, si è registrata una nuova puntata di Uomini e Donne con l’abbandono del trono da parte di uno dei tre protagonisti del dating show: scopriamo di chi si tratta tramite le anticipazioni del buon Lorenzo Pugnaloni.

Manuela ha lasciato il trono perché ha dichiarato che sia Michele Longobardi che Carlo Marini non sono interessati a lei. Erano presenti tutti e due. Michele è tornato per salutarla meglio e vederla. Le ha dato una lettera di addio che ha scritto per lei.

Ecco cosa è successo al trono over di Uomini e Donne:

Gemma Galgani continua la conoscenza con Bruno e sono usciti insieme ieri sera. Chiusura definitiva per Silvio e Donatella. Per lui scende Gabriella, una nuova dama. Gianni ha ballato con Roberta Di Padua e l’ha anche baciata per far vedere agli uomini del parterre come si fa. Provocando Gemma e Bruno.