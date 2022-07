Prima di conoscere Francesco Totti nella vita di Noemi Bocchi c’è stato anche un ex tronista di Uomini e Donne. La curiosa indiscrezione è stata lanciata tra le pagine del settimanale DiPiù.

Prima di Totti nel cuore di Noemi Bocchi c’era l’ex tronista di Uomini e Donne

Proprio il magazine ha avuto modo di fare due chiacchiere con Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne, attuale postino di C’è posta per te ed ex fidanzato di Noemi Bocchi.

“Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”, ha svela Apicerni, che ha conosciuto Noemi dopo aver partecipato al reality show sul calcio Campioni, che gli ha regalato grande popolarità prima di conquistare il trono.

Dopo l’esperienza a Campioni Gianfranco Apicerni ha iniziato a giocare nel Tivoli 1919 e ha conosciuto Noemi Bocchi. La loro storia è durata due anni ma il postino di Maria De Filippi ha preferito non svelare altri dettagli:

Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi.

Chi è l’attuale compagna di Totti

Classe 1988 Noemi Bocchi è nata a Roma, città dove vive attualmente. È laureata in Economia ed ha alle spalle un matrimonio con Mario Caucci, imprenditore e team manager del Tivoli Calcio.

La Bocchi lavora come flower designer ed è mamma di due bambini: una femminuccia di dieci anni e un maschietto di otto.