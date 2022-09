L’intervista di Francesco Totti rilasciata tra le pagine del quotidiano Corriere della Sera e nella quale lancia pesanti accuse a Ilary Blasi, ha scatenato svariate reazioni, tra chi – come Selvaggia Lucarelli – ha voluto fare un’attenta analisi criticando la linea comunicativa dell’ex Capitano e chi – come Bruganelli e Bonolis – ci ha riso su. Tra i tanti c’è anche chi però si è scagliato contro l’avvocato di Totti.

Proprio tra i commenti al post Instagram di Selvaggia Lucarelli dedicato all’intervista a Totti, spunta l’intervento di un famoso regista, Gabriele Muccino, che non ha risparmiato pesanti critiche al legale di Francesco Totti, l’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, nota matrimonialista.

Muccino ha ricordato il suo divorzio con Elena Majoni ed il pesante scontro che ne è seguito tanto da rivedersi in qualche modo in quello che sta adesso accadendo tra Totti e Ilary. Ecco le sue parole:

Il legale di Totti io l’ho conosciuto bene. L’ho avuta come controparte in un divorzio orribile che ha rovinato un figlio e seminato veleno per 5 anni. Veleno che è rimasto radioattivo con strascichi mai più sanati. Un divorzio cadenzato da illazioni pericolose puntualmente riprese da Chi, un divorzio portato avanti a forza di denunce penali totalmente pretestuose e inventate: 8 in tutto. TUTTE ARCHIVIATE senza fatica. Erano fumo, erano latrare di cani, armi per spaventarmi, erano la tattica e la strategia che questa nota avvocatessa romana adotta schiacciando vite di persone che si sono amate come fossero noci. I figli? Traumatizzati a vita.