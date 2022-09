Come ha trascorso Ilary Blasi questa domenica di settembre, dopo l’inaspettata intervista dell’ex marito Francesco Totti? La conduttrice ha deciso di passarla in famiglia, in compagnia della nonna e dei suoi affetti, come emerge dalle immagini che ha postato su Instagram (video in apertura).

Ilary Blasi dopo le accuse di Totti

Poche ore dopo la pubblicazione dell’intervista di Totti sul Corriere della Sera, Ilary Blasi ha deciso di reagire così, mostrandosi serena e soprattutto capace di andare ancora una volta ben oltre le accuse.

Ilary ha optato per una non-replica, affidando il suo sfogo alle persone a lei vicine (ma comunque trapelato tramite le pagine di Repubblica). A poche ore dall’intervista, Ilary Blasi si è mostrata su Instagram mentre inquadra la nonna intenta a preparare le fettuccine in casa. In una successiva Instagram Story, la conduttrice mangia la pasta cruda, apprezzandone il sapore.

Una reazione per qualcuno inaspettata ma che in realtà seguirebbe una strada di coerenza, come dimostrato negli ultimi mesi, in attesa, a questo punto, che sia il tribunale a mettere in chiaro eventuali responsabilità sulla fine del loro matrimonio.

Totti rompe il silenzio: “Ilary? Non ho tradito io per primo, mi ha portato via Isabel e gli orologi”#francescototti #totti #ilary https://t.co/5CsHibws6O — BlogTivvu.com (@blogtivvu) September 11, 2022