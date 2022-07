Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli seppelliscono l’ascia di guerra, almeno momentaneamente, dandosi manforte su un punto particolare, ovvero le proteste dei tassisti contro l’articolo 10 del Ddl Concorrenza. Ormai da giorni vanno avanti le polemiche dei tassisti incatenati davanti a Palazzo Chigi per protestare contro le liberalizzazioni del Ddl Concorrenza. A fare discutere nei giorni scorsi sono state le proteste violente dei tassisti che hanno tirato in ballo Selvaggia Lucarelli la quale spesso si è esposta sulla categoria senza omettere ciò che non va, a partire dalle difficoltà di pagare con la carta sui taxi.

Tommaso Zorzi e Selvaggia Lucarelli, cosa li ha messi d’accordo?

Una battaglia, quella di Selvaggia Lucarelli, che non è stata per nulla gradita dai tassisti i quali si sono dilettati in cori vergognosi a suon di “Selvaggia putt**a” e che hanno coinvolto anche alcune donne. All’argomento si è appassionato anche Tommaso Zorzi il quale non ha affatto tollerato l’atteggiamento della categoria nei confronti della giornalista, difendendola pubblicamente attraverso le sue Instagram Stories.

Di fronte alle proteste reiterate dei tassisti, il vincitore del GF Vip non ci sta più e attraverso le sue Instagram Stories ha preso le difese di Selvaggia Lucarelli come potete vedere integralmente nel video in apertura. Ecco le sue parole sulla giornalista:

Vanno giù a dire che Selvaggia Lucarelli è una tr…., questa roba in Italia paga, funziona. Vai lì fai il bulletto, ti fai valere, fai sciopero ottieni quello che vuoi. Ma io veramente vivo in un Paese così? E per quanto non mi stia simpatica Selvaggia Lucarelli che anche più volte in passato mi ha attaccato io difenderò sempre il diritto di Selvaggia Lucarelli di non essere chiamata una tr…a. Perché questo non solo è un suo diritto è anche un mio diritto, vivere in un Paese in cui queste cose vengono punite!

Dopo il suo intervento, la stessa Selvaggia ha voluto a suo modo porgere la guancia commentando: