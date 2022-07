Tommaso Zorzi oggi è carico a “pallettoni”. Per questo motivo, si è scagliato nuovamente contro i tassisti, ancora in sciopero per cercare di fermare il DDL Concorrenza che permetterebbe (qualora approvato) di liberalizzare il settore.

Tommaso Zorzi si arrabbia con i tassisti e litiga con Salvini: poi prende una decisione

“Io odio i tassisti quasi quanto l’Amoroso odia firmare i cuscini. No, scherzo Ale sei pazzesca. Però ragazzi basta, non si può non poter girare”, ha ironizzato Tommaso tramite le sue Instagram Stories.

Contro il DDL Concorrenza è sceso in campo anche Matteo Salvini (ma figurati…). Il leader della Lega ha scritto su Twitter che si batterà in Parlamento per cercare di non far passare la norma che sta coinvolgendo 40.000 tassisti di tutta Italia.

A questo punto, il conduttore di Tailor Made è intervenuto:

Ma come, la destra è sempre stata per la concorrenza e la stimolazione del mercato. Ora cosa facciamo Mattè, elemosiniamo voti un po’ dove capita? Ma la tua linea politica qual è? Do cojo, cojo? Sei il capolinea della difesa degli ideali, qualunque essi siano. Banderuola.

Vi state per caso chiedendo perché amo tanto questo ragazzo?



In ultimo, Tommy ha preso una “drastica” decisione:

Bisogna sempre cogliere il meglio dalle situazioni. Io ho colto il meglio anche da questa e mi sono iscritto a patente. L’avevo già fatto tre volte, però a questo giro a settembre prometto qui solennemente davanti a due milioni di persone che la prendo.

Tommy Zeta, d’accordo con te e ti propongo anche di iscriverci insieme!