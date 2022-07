Tommaso Zorzi prende una chiara posizione contro le fake news che mettono bocca sulla sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici con il quale sta insieme da oltre un anno.

Con una serie di storie su Instagram, il conduttore di Tailor Made ha dapprima fatto delle precisazioni e poi ha raccontato in dettaglio cosa gli è successo:

Ma poi entrare così nella sfera intima, privata di una persona trovo sia un gesto di una violenza e di una prepotenza che non può rimanere impunita. Proprio non può. Basta… mi sono rotto il cazz*!

Ma poi non considerate mai che dietro a un personaggio pubblico c’è una famiglia, ci sono gli amici e gli affetti cari che possono essere influenzati dalle cag*te che scrivete. Io trovo che questo renda voi delle persone misere, basse e schifose! Adesso inizio a prendervi uno a uno e ad agire legalmente. Basta.

Vanno benissimo i paparazzi, la cronaca rosa, il gossip… per carità. Queste cose ne sono parte e lo sappiamo tutti. Ma inventare di sana pianta una storia completamente falsa solo il gusto di farlo è un atto di una viltà e di una bassezza vergognosa.

Non c’è scritto da nessuna parte che se qualcuno fa un lavoro con un’esposizione pubblica la gente possa speculare sul suo privato. Non è una legge.

Zorzi, senza fare nomi, ha svelato cosa è accaduto:

Questo giornalista di gossip dopo aver fatto una diretta notturna in cui spiegava cose che riguardano il mio rapporto con il mio fidanzato…

Il resto dello sfogo di Tommaso potete ascoltarlo nel video in apertura del nostro articolo.

C’è una cosa che nessuno ha capito. Che tutto potete toccargli ma no il suo rapporto con Tommino. La sua sfera privata (com’è giusto che sia) non la dovete sfiorare proprio non vi dovete permettere. Perché siete solo degli sciacalli. #tzvip

— ✌sempredallapartegiusta🏳️‍🌈 (@Gfvip20_) July 12, 2022