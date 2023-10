Tommaso Zorzi fidanzato o single? Arriva la sua risposta – VIDEO

Tommaso Zorzi, l’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip, dopo la fine della sua storia d’amore con Tommaso Stanzani ha incuriosito, in più di un’occasione, gli estimatori sulla sua situazione sentimentale: fidanzato oppure single?

Il settimanale Chi, questa estate, ha pubblicato le prime foto di Zorzi al fianco di un uomo molto “importante” nel mondo della moda: si tratta di Andrea Incontri. Le foto dei due insieme, dopo una vacanza trascorsa in Puglia, hanno alimentato le voci su una possibile relazione amorosa.

Andrea Incontri, l’uomo che è stato fotografato al fianco di Tommaso Zorzi, è uno stilista, architetto e direttore creativo di Benetton.

Con i suoi 52 anni, c’è una differenza d’età di 24 anni tra lui e Zorzi.

Tuttavia, questa indiscrezione non è mai stata confermata dai diretti interessati.

Tommaso Zorzi ha sottolineato su Instagram che vorrebbe tenere la propria vita privata lontana dai social, tuttavia, intercettato da Alan Fiordelmondo, ha smentito di essere fidanzato:

L’amore non c’è, non è pervenuto: come mai? Non so che karma ho ma evidentemente non è il mio momento. Dovrei utilizzare un’app di incontri? Vorrei una storia più che una scop*ta perché non mi aggiunge niente.