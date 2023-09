Stefania Orlando svela gli attuali rapporti con Tommaso Zorzi – VIDEO

Stefania Orlando, ospite del GF Vip Party, ha raccontato in che rapporti è rimasta con Tommaso Zorzi dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, dedicando all’amico parole di affetto e stima.

Stefania Orlando svela gli attuali rapporti con Tommaso Zorzi: “Lui è nel mio cuore”

Se io e Tommaso siamo rimasti amici? Ogni tanto ci sentiamo, non sempre però lui rimane sempre nel mio cuore. E’ stato un incontro meraviglioso. Umanamente è una persona speciale. Intelligentissimo, colto… un incontro molto bello.

Stefania Orlando ha aggiunto:

Chiaramente adesso viviamo in città diverse. Stavamo 24 ore su 24 sempre insieme e adesso sarebbe impossibile ma lui è nel mio cuore come credo anche io di essere nel suo. E’ stato un incontro importante per entrambi, mi permetto di dire questo anche al suo posto.

Il Grande Fratello Vip più bello di sempre: Zorzando, mancate come l’aria!

Tweet e video dal GF Vip 5

L’ansia di quelle settimane quando Stefy era sempre al televoto i nostri Zorzando vi prego #tzvip pic.twitter.com/a1qQHQT3Vo — (@ansiaepizza) September 28, 2023