Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato? Tra le pagine di Chi Magazine in edicola da oggi con il nuovo numero, lo showman milanese è stato paparazzato in compagnia di Andrea Incontri dopo una breve vacanza in Puglia.

Tommaso Zorzi fidanzato con Andrea Incontri? Lo scoop

Ma chi è Andrea Incontri? 52 anni (Tommaso ne ha 28), stilista, architetto e direttore creativo di Benetton. I due sono stati beccati di ritorno da alcuni giorni di vacanza trascorsi in Puglia.

Dopo aver lasciato il ruolo di giudice di Drag Race Italia, per Tommaso Zorzi, esattamente come vi avevamo anticipato, sono già pronti ambiziosi e interessanti progetti.

Secondo il settimanale l’intesa tra Tommaso e Andrea andrebbe avanti da circa un mese. Zorzi ha chiuso la sua precedente storia d’amore con Tommaso Stanzani lo scorso aprile: “Ci lasciamo volendoci bene”, ha precisato il conduttore.

Dopo essere rientrati insieme a Milano, Tommaso e Andrea sono stati beccati pure al ristorante che hanno raggiunto sopra una Vespa.

Al termine della cena i due sono rientrati insieme così come ci mostrano le fotografie pubblicate dal settimanale: nuovo amore all’orizzonte? Vi terremo aggiornati!