Tommaso Zorzi lavorerà con Fabio Fazio: ecco il suo nuovo ruolo in TV

Tommaso Zorzi lavorerà con Fabio Fazio. Come ben sapete, il conduttore ha salutato da poco la Rai per sbarcare sul canale Nove insieme a Luciana Littizzetto.



Secondo quanto riferiscono i colleghi di TvBlog, Tommaso Zorzi farà parte del cast fisso del tavolo di Fazio, la seconda parentesi del programma così come succedeva già in Rai:

Tommaso, come vi abbiamo scritto più volte da queste parti, ha lasciato il ruolo di giudice di Drag Race Italia perché spinto, inevitabilmente, da nuovi e interessanti progetti televisivi: cosa ne pensate?

Al Tavolo di Fabio Fazio – in onda dalla prossima stagione tv sul Nove – arriva #TommasoZorzi #CTCF (da TvBlog) pic.twitter.com/Ekee9b99Zt

Vorrei anche dire grazie a tutti quelli che si sono fatti sentire in questi giorni. Voglio dire grazie soprattutto a Rosanna Pastore che cura questo programma, Silvia Calandrelli direttrice Rai Cultura, che in questi mesi hanno cercato una soluzione aspettando segnali da Giove o da Marte che non sono arrivati.

Come diceva Luciana, grazie alla Rai che è la Tv di tutti, anche la mia. Proprio in questi giorni, 40 anni fa, facevo il provino e incredibilmente mi presero. Da quel giorno chiamai Bruno Voglino “mamma” e l’ultimo grazie va a lui. Se mi permettete vorrei dire che dopo quel provino andai a fare l’imitatore a Pronto Raffaella, il cuore mi batteva durante la sigla.

Il grazie più grande lo dico al pubblico, che in tutti questi anni è cresciuto con noi. Sono stati 40 anni bellissimi.