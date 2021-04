Tommaso Zorzi, credendo di avere il microfono spento, ha detto ieri sera ciò che noi tutti abbiamo pensato su Gilles Rocca almeno una volta nel corso della puntata. Via da ogni gobbo, Zorzi ha finalmente detto ciò che pensa da vero opinionista dell’Isola sul conto del naufrago.

La serata di ieri all’insegna dell’Isola dei Famosi è stata caratterizzata come sempre da vari battibecchi. Emblematico l’atteggiamento di Gilles Rocca che chiamato a compiere la prova ricompensa si è rifiutato di baciare Francesca Lodo.

Il motivo, dopo lunghe discussioni, non si è ancora capito, mentre ciò che è stato più che chiaro, nonostante sia stato pronunciato a voce bassa, è il parere di Tommaso Zorzi sul conto del naufrago che, rivolgendosi a lui e senza rendersi conto di avere il microfono aperto ha commentato:

La frase tuttavia è stata colta perfettamente dal pubblico da casa che ha condiviso pienamente il parere dell’opinionista, almeno stando a quanto emerso dai vari commenti su Twitter nel corso della serata.

Gilles, nonostante l’intervento della padrona di casa e dei tre opinionisti, si è rifiutato di partecipare alla prova ricompensa che consisteva nel durare più a lungo sott’acqua mentre baciava la compagna di avventura Francesca Lodo:

Non la faccio questa prova, non ho voglia di farla. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita. Non sono su un set.