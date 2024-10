Tommaso si dichiara a Mariavittoria: arriva il due di picche per Maica – VIDEO

Tommaso Franchi rivela i suoi sentimenti a Mariavittoria Minghetti: rifiuto in vista per Maica Benedicto, guarda il video.

Nella Casa del Grande Fratello, il rapporto tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti sembra aver preso una piega decisiva. Nonostante la sintonia fin dai primi giorni, i due hanno mantenuto un profilo basso, evitando di esporre i loro sentimenti di fronte alle telecamere. Tuttavia, tra confessioni notturne e momenti di intesa, Tommaso ha infine deciso di esternare le sue emozioni per la dottoressa romana, mettendo da parte qualsiasi dubbio su un eventuale interesse per la modella spagnola Maica Benedicto.

Tommaso si dichiara a Mariavittoria

Dopo una clip che mostrava la sintonia nata tra Tommaso e Maica, Mariavittoria non ha potuto nascondere la propria gelosia, anche se ha dichiarato di non voler ostacolare un possibile legame tra il gieffino e la rivale. Tuttavia, un video della diretta h24 ha svelato che Tommaso non è realmente interessato alla spagnola.

In un confronto diretto con Mariavittoria, il giovane idraulico ha confermato che il suo cuore batte per lei. Luca Calvani lo ha stuzzicato, scherzando: “Già ti vedo sul raccordo anulare di Madrid a trovare Iago (Garcia)”, ma Tommaso ha prontamente negato qualsiasi legame con Maica, ribadendo che il suo interesse è rivolto a Mariavittoria.

IL DISCORSO PRIMA DI ESSERE INTERROTTO T: “ci si può provare fuori invece che qua dentro se ti senti troppo *le fa coprire il microfono*”

M: “Mi da fastidio far vedere i miei sentimenti”

T: “Ti capisco, anche io”#tommavi pic.twitter.com/JbVRbO73AB — GF24h (@gfvipnofandom) October 30, 2024



Il legame tra Tommaso e Mariavittoria è rimasto in ombra anche a causa della differenza d’età: lei ha 31 anni, lui solo 24. Sebbene questa differenza non sia insormontabile, i due sembrano aver vissuto una certa titubanza nel rendere pubblica la loro affinità.

Tuttavia, Tommaso ha espresso a Mariavittoria la volontà di conoscersi meglio al di fuori della Casa, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere, per approfondire un legame che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio.

Mariavittoria, dal canto suo, si è mostrata restia a condividere i propri sentimenti pubblicamente, ammettendo di essere una persona riservata. “Io se ho una sensazione, un sentimento, mi dà fastidio anche parlarne con una mia amica”, ha confessato. Parole che sembrano aver colpito Tommaso, il quale ha deciso di rassicurarla: “Tranquilla. Non devo capire niente!”, dichiarando così con convinzione i suoi sentimenti.

Resta da vedere se i due cederanno alla loro attrazione durante il programma o attenderanno di trovarsi lontano dagli occhi dei telespettatori. Quel che è certo è che l’affinità tra Tommaso e Mariavittoria continua a crescere, alimentando la curiosità dei fan del reality.