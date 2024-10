Shaila e Lorenzo fuori dal GF, la previsione di Mariavittoria: “Ecco quanto dureranno”

La coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato non convince nessuno. Effusioni bollenti a favore di camera e atteggiamenti troppo “pilotati” che fanno discutere. Mariavittoria, per esempio, ha fatto il quadro perfetto dei suoi coinquilini.

La previsione di Mariavittoria su Shaila e Lorenzo: “Ecco quanto durano!”

La finzione ad un certo punto arriva tutta e tutti i nodi vengono al pettine. E ti assicuro che alla fine di questo Grande Fratello, quando sarà… se loro riusciranno a durare fino alla fine del programma… Quelli gli do tempo un mese fuori, poi fanno Verissimo, le due trasmissioni che devono fare, dopodiché si danno una di quelle pedate via, proprio così.

Mariavittoria non si è mai nascosta dietro un dito e il suo punto di vista lo aveva già snocciolato anche a Lorenzo:

Non ci posso far niente se ho questa visione delle cose, date anche il diritto alle persone di pensare il c***o che vogliono. Perché per voi è lavoro e lei l’ha detto… non ci riesco! E sai anche perché? L’ho sempre vista cercare di farsi piacere da tutti.

La scheda di Mariavittoria

Mariavittoria Minghetti, 31 anni, è cresciuta a Roma. Laureata in Medicina alla Sapienza, ha iniziato la specializzazione in anatomia patologa ma, resasi conto che non fosse la sua strada e nonostante il parere contrario dei genitori, ha poi fatto un master all’Università di Tor Vergata per specializzarsi in medicina estetica. Mariavittoria ama il suo lavoro, al momento collabora già con diversi studi sparsi per l’Italia. In amore si definisce sfortunata, le relazioni più importanti che ha avuto sono tutte finite male.

Le piacerebbe varcare la Porta Rossa per divertirsi un po’ e per prendersi una rivincita dimostrando alla famiglia di sapersela cavare da sola.

La scheda di Shaila

Nata ad Aversa (Caserta) e cresciuta a Napoli nel quartiere di Secondigliano, Shaila Gatta, 28 anni, è una ballerina ed ex velina di Striscia la notizia.

Si trasferisce a Roma a 16 anni per studiare danza, un periodo, ammette, duro, in cui ha patito la solitudine. Debutta nel mondo dello spettacolo nel 2015 partecipando alla 14esima edizione di Amici. Da quel momento entra a far parte di diversi corpi di ballo in programmi come Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 viene scelta come velina per il tg satirico Striscia la Notizia, dove rimane fino al 2021 raggiungendo il record di presenze con 928 puntate. Conduce anche 4 edizioni di Paperissima Sprint.

Shaila è orgogliosa di quanto ha realizzato finora, soprattutto grazie ai tanti sacrifici fatti da lei e dalla sua famiglia. Attualmente è single.

Shaila cura molto il suo aspetto ed è una grande appassionata di fitness. Il suo sogno è arrivare a condurre il Festival di Sanremo.

La scheda di Lorenzo

Lorenzo Spolverato, 27 anni, ha vissuto un’infanzia difficile nelle case popolari di Milano. La famiglia, molto unita, ha fatto enormi sacrifici e lui stesso, a soli 15 anni, ha iniziato a lavorare come cameriere per non gravare sul ménage domestico. Questa difficile condizione economica gli ha fatto sviluppare un senso di rivalsa che lo ha accompagnato durante l’adolescenza, periodo in cui dice di aver frequentato anche cattive compagnie, dalle quali si è presto smarcato.

Sogna di diventare attore, e per questo ha fatto un corso di recitazione. È single, si definisce esuberante, pieno di energia, di voglia di fare, ma anche un po’ arrogante. Quando qualcuno cerca di prevaricarlo, o di pestargli i piedi, sa farsi rispettare.