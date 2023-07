Lunedì 17 luglio andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Tra le ultime news sul programma, il tentatore Lollo Di Curzio è tornato alla sua vita di tutti i giorni ed ha incontrato la sua ex fidanzata.

Temptation Island, Lollo Di Curzio dopo il bacio ad Alessia incontra la sua ex

Fanpage ha pubblicato le foto e il video del calciatore e tassista alla festa di compleanno della ex fidanzata Nicole Di Mario. Durante il party non c’era traccia di Alessia Ligotti, fidanzata di Federico, che Lollo ha baciato nella puntata trasmessa lo scorso 10 luglio.

Ecco cosa aggiunge FanPage:

La festa di compleanno di Nicole Di Mario, che ha compiuto 27 anni, si è tenuta in un ristorante romano. Tra i tanti invitati, anche Lorenzo Di Curzio.

I due sono rimasti in ottimi rapporti, tanto da frequentarsi ancora. Non sorprende, dunque, la complicità che hanno dimostrato nel corso della serata, come ci assicurano fonti presenti alla festa e che hanno potuto seguirli da vicino.

Secondo alcune fonti, Alessia Ligotti non era presente alla festa.