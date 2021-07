Floriana Angelica e Federico Rasa dopo un mese dalla fine delle registrazioni di Temptation Island stanno ancora insieme. La giovane palermitana è intervenuta su Instagram per svelare perché ha perdonato il suo fidanzato.

Floriana ha anche svelato come vanno le cose con Federico dopo l’esperienza con Temptation Island:

Oggi mi sta dimostrando giorno per giorno che quei pianti, quelle parole dette all’ultimo falò sono tutte vere. Mi sta dimostrando tanto amore che è quello che purtroppo mi era mancato per tanto tempo. Ma ad oggi questo percorso ci ha aiutati entrambi a capire tante cose e siamo disposti a recuperare il nostro rapporto e il nostro amore.

Noi ci amiamo e per quanto possa sembrare assurdo e incoerente a molti di voi oggi siamo molto più uniti e felici insieme. Io so ciò che voglio dalla vita e so benissimo come affrontare certe situazioni. So quando è il momento giusto per dire “basta” e so quando è il momento giusto per non farlo. Ringrazio invece chi ci sostiene e ha capito realmente quanto amore c’è tra di noi. Siete stati tutti fantastici e apprezzo ogni singola parola che mi avete scritto.