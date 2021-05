Grande attesa per l’inizio della nuova edizione di Temptation Island 2021 che sta per ritornare sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha svelato qualche croccantissimo dettaglio intervistata tra le pagine di Uomini e Donne Magazine.

Temptation Island 2021, parla Raffaella Mennoia

“Inizieremo a giugno e proseguiremo per ventuno giorni, come prevede il format”, ha svelato Raffaella Mennoia. Come tradizione insegna, Temptation Island dovrebbe debuttare su Canale 5 la fine di giugno.

L’autrice ha confidato quanto sia stato difficoltoso selezionare le coppie questo anno:

Solitamente le coppie sono sei o sette. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma è ancora presto per dirlo.

Quest’anno è stato sicuramente più difficile, anche per quanto riguarda la fase dei casting. Ho visto centoventi coppie ed è stato più complicato perché, appunto, il Covid ha fatto vivere le coppie di retroattività. Con la pandemia, la vita di coppia è cambiata. Alcuni si sono improvvisamente ritrovati in casa con degli estranei.