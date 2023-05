Edoardo Tavassi è finito al centro di una polemica social. Dopo la fine del Grande Fratello Vip, gli ex vipponi sono tornati agli affetti di sempre e la TV pare essersi scordata di tutti loro. Per questo motivo, i momenti polemici vengono alimentati dagli internauti che capiscono fischi per fiaschi.

Tavassi “vittima” di una assurda polemica dopo il GF Vip

Edoardo Tavassi si trovava a Gardaland con Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Essendo un simpatico umorista, ha messo in piedi una gag imitando il veneto rubando patatine fritte al resto delle persone presenti sedute al tavolo.

se fossi stato quel ragazzo il cucchiaio sai dove glie lo infilavo altro che riderepic.twitter.com/G9WbhZRbKY — whiskyliscio (@Steev_mai) May 5, 2023



Naturalmente la gag era organizzata ad arte ma alcuni utenti social non l’hanno capito generando la polemica e costringendo Tavassi ad intervenire:

Allora oggi ho fatto una storia Instagram dove imito Daniele. Prendo e vado a mangiare da altre persone e mi ero messo d’accordo con loro. Però c’è gente che ha creduto che io andassi a mangiare dal piatto degli altri. Ecco, quelle persone mi devono defolloware adesso, immediatamente. Ve lo chiedo adesso perché non ve voglio sul profilo mio, non ci potete stare.

