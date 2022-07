Patrizia Pellegrino dopo la breve esperienza con il Grande Fratello Vip era stata contattata per partecipare alla nuova edizione di Tale e Quale Show in partenza dal 30 settembre.

Intervistata da Novella 2000, la pimpante attrice ha parlato della sua esclusione, commentando in maniera piccata: “È una cosa che mi scoccia parecchio perché io e Marcello Cirillo avevamo cominciato le prove già da maggio e per tutto il periodo di giugno ce l’abbiamo messa tutta”.

L’ex concorrente del GF Vip ha aggiunto:

Anche Manuela Aureli, coach del programma, le aveva fatto i complimenti:

Ma poi non sono stata presa. Ci sono rimasta male perché era davvero un buon provino, avevo tutte le carte in regola per poterci riuscire. Però purtroppo nel nostro settore queste cose succedono e bisogna accettarle con la voglia di migliorarsi ancora di più. Era la terza volta che ci provavo, ma non demordo.