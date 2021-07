Tale e Quale Show, cambia la giuria: solo un nome confermato, amato ex GF Vip tra i candidati

Ormai è ufficialmente iniziato il conto alla rovescia in vista della prossima edizione di Tale e Quale Show, in partenza il 17 settembre prossimo. Mentre si avvicendano le varie anticipazioni rispetto al cast – nei giorni scorsi sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti – a quanto pare ci sarebbe in corso una vera e propria rivoluzione sul fronte della giuria.

Tale e Quale Show, rivoluzione in giuria?

Sarà Carlo Conti, come spiega TvBlog, ad annunciare attraverso il suo profilo Instagram i concorrenti ufficiali della nuova edizione di Tale e Quale Show, ma cosa sta accadendo invece sul piano della giuria?

A quanto pare Loretta Goggi resta intoccabile ed anche nella nuova edizione sarà presenza fissa dietro il bancone dei giurati. Qualcosa però potrebbe cambiare per quanto riguarda la presenza di Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Il primo non ci sarà poiché impegnato nella preparazione di un film mentre il secondo, secondo fonti vicine al programma, potrebbe anche lui non esserci anche se TvBlog ritiene che alla fine ci sarà.

Ma dunque quali saranno i giurati candidati ad affiancare la Goggi? Ecco cosa si legge sul portale televisivo:

TvBlog ha provato ad indagare fra le maglie strettissime indossate dal team che sta preparando la prossima serie di Tale e quale ed i nomi che sono trapelati sarebbero i seguenti. Si parte da Cristiano Malgioglio, per proseguire con un volto già noto di Tale e quale e che ha già fatto parte, con merito, della giuria del programma, ovvero Christian De Sica. Ma fra i candidati ci sarebbero pure Pupo, Orietta Berti, Angelo Pintus, Nek, Lillo, Francesco Gabbani ed il buon Frank Matano.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi giorni per avere la conferma di chi siederà tra i giurati insieme a Loretta Goggi.