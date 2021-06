In questi giorni sono in corso i casting per la nuova edizione di Tale e Quale Show, in partenza dal prossimo autunno su Rai1, come sempre con Carlo Conti al timone. Non è ancora chiaro il numero esatto di concorrenti che animeranno la trasmissione ma Tv, Sorrisi e Canzoni è in grado di svelare i primi sei nomi.

Tale e Quale Show: i primi 6 concorrenti

Si tratta di sei nomi già emersi nei giorni scorsi ma che trovano conferma ora dal noto settimanale che nella sua edizione online svela:

Sicuramente arruolati sono la soubrette Stefania Orlando, Alba Parietti, Pierpaolo Pretelli (ex “Grande Fratello Vip”), Ciro Priello del gruppo dei The Jackal, l’ex Velina Federica Nargi e la cantante Deborah Johnson (figlia di Wess, il cantante scomparso nel 2009 che duettò negli Anni 70 con Dori Ghezzi).

Inutile dire che il popolo social tanto attento ai programmi televisivi amerà la presenza di due ex protagonisti dell’ultima edizione del GF Vip, ovvero Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Sul piano della giuria, invece, rivela ancora il settimanale che non sarebbe ancora ufficiale: lo scorso anno era composta da Giorgio Panariello, Vincenzo Salemme e Loretta Goggi.

A trionfare nell’edizione del 2020 era stato il cantante Pago.