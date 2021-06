Tale e Quale Show: Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando nel cast

Ed alla fine sia Stefania Orlando che Pierpaolo Pretelli faranno parte del cast di Tale e Quale Show 2021 in partenza da settembre sulla rete ammiraglia di Casa Rai con Carlo Conti. Ecco cosa riferisce Blogo a tal proposito.

Parliamo del bel tenebroso ed ex velino Pierpaolo Pretelli e della bella e conturbante bionda dagli occhi di ghiaccio Stefania Orlando. Due colonne del Gf vip 5 made in Alfonso Signorini che si apprestano a conquistare anche i teleschermi marchiati Rai1.

Con loro ci saranno anche Ciro Priello, youtuber, attore e comico napoletano, classe 1986 e componente del gruppo comico The Jackal, che in molti si ricordano per aver partecipato recentemente al programma comico di successo diffuso da Amazon prime video LOL, chi ride è fuori.

Nel cast poi la modella, showgirl, conduttrice televisiva romana Federica Nargi e per chiudere questa informata la cantante Deborah Johnson, figlia del mitico Wess cantante famoso nel nostro paese per essere stato prima il bassista di Rocky Roberts e poi cantante insieme con Dori Ghezzi, come non ricordare il celebre pezzo cantato insieme “Un corpo e un’anima” .