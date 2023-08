I fatti di Palermo legati allo stupro di gruppo a scapito di una giovane 19enne continuano a creare scalpore. Ci sarebbe tanto da dire sul fenomeno che è alla base di tanta violenza contro le donne, ma sui social incalza la polemica anche dove non dovrebbe. E’ quanto accaduto con le parole di Ermal Meta che comprensibilmente ha espresso tutta la sua ira per quanto accaduto ma al tempo stesso si sarebbe lasciato andare ad una serie di scivoloni ripresi anche da Selvaggia Lucarelli.

La giornalista attraverso le sue Instagram Stories ha voluto ‘riprendere’ l’artista proprio in merito alle parole usate da Ermal Meta in riferimento allo stupro di gruppo a Palermo. “Lì in galera, se mai ci andrete, a ognuno di voi ‘cani’ auguro di finire sotto 100 lupi in modo che capiate che cos’è uno stupro”, aveva tuonato in precedenaza in cantante.

Espressioni che non sono affatto piaciute a Selvaggia Lucarelli la quale a sua volta ha replicato: “Cantanti che scrivono tweet forcaioli che manco i peggiori bandierini, giornali che li riprendono pure e poi la chicca: “Il popolo del web chiede giustizia”. Stupendo. Sembra una cronaca dell’inquisizione medievale”.

La giornalista tuttavia ha voluto anche sottolineare un’altra esternazione di Ermal Meta che parlando dei danni dello stupro aveva detto: “uccidi il futuro di una donna, la sua fiducia nel prossimo e nella vita. E senza quella fiducia comprometti la sua capacità un domani persino di avere figli. Questo compromette l’umanità intera”.

La Lucarelli ha tuttavia trovato l’intervento del cantante del tutto fuorviante al punto da commentare a sua volta:

Oh ragazzi, non stuprate che poi danneggiate quella macchina da riproduzione chiamata donna. Compromettere l’umanità.

Se la giornalista ha preferito chiudere qui il discorso, il cantante ha proseguito vendicandosi e tirando in ballo anche Barbara d’Urso, con la quale la giornalista ha avuto delle ruggini.