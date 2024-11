La strategia di Lorenzo al GF: “Ho buttato fuori Iago, e adesso…”, Calvani nel mirino

L’ultima puntata del Grande Fratello ha acceso nuove tensioni nella casa, con Lorenzo Spolverato al centro della scena grazie al suo ego e all’apparente “recita d’amore” con Shaila Gatta. Dopo aver ottenuto un 60% nel sondaggio, Lorenzo si è detto rafforzato nel ruolo da leader e ha reagito duramente contro alcuni compagni di avventura, tra cui Luca Calvani, Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Javier Martinez.

Lorenzo Spolverato shock: “Ho buttato fuori Iago, e adesso…”

“Quanta falsità c’è qui dentro. Tutti quelli che non credono nella nostra storia? Tutte nomination!”, ha dichiarato Lorenzo così come riportano i colleghi di Biccy.it, concludendo che potrebbe “salvare Jessica” tra i suoi possibili nominati. A Shaila ha poi sussurrato con soddisfazione: “Ho buttato fuori Iago. E adesso…”.

Lorenzo e Luca Calvani: un confronto acceso

Nel mirino di Lorenzo, in particolare, c’è Luca Calvani, con il quale ha avuto un confronto acceso. Spolverato ha accusato Luca di essere invidioso, vedendo in lui un “giovane sé stesso” che Calvani, secondo lui, avrebbe voluto essere.

“La mia voglia di vivere, la mia simpatia contagiosa… Lui vede in me il ragazzo che era e pensa che lui non ha potuto fare certe cose,” ha affermato Lorenzo, suggerendo che Calvani critichi il suo comportamento solo per invidia.

Il modello dei pigiami ha anche espresso la convinzione che Luca non fosse ironico nel criticarlo, sottolineando invece la propria autoironia, che considera un elemento fondamentale del suo carattere. “Ah, tu non vedi autoironia in me? Come no? Perché?”, ha chiesto retoricamente Lorenzo, manifestando il suo disappunto per i giudizi ricevuti.

La strategia di Lorenzo: tra ego e “nomination”

Spolverato sembra deciso a mantenere alta la sua popolarità, ma il suo atteggiamento divide i compagni e il pubblico. La sua “recita d’amore” con Shaila Gatta e le dichiarazioni ambiziose rafforzano la sua immagine controversa.

Rimane da vedere se la sua strategia di isolamento e di attacco ai compagni potrà garantirgli la permanenza nella casa, o se i contrasti con personaggi come Luca Calvani gli si ritorceranno contro.