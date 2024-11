Tommaso Franchi, regolamento violato: rischia grosso, rivelazioni proibite dopo il Gran Hermano – VIDEO

Il controverso Tommaso Franchi ha sollevato un polverone al suo rientro nella Casa del Grande Fratello, rivelando dettagli sul reality spagnolo Gran Hermano, dove ha trascorso una settimana, e condividendo informazioni dall’esterno che avrebbero dovuto rimanere segrete. Con il suo stile schietto, Franchi ha descritto l’esperienza in Spagna in termini tutt’altro che lusinghieri, lamentando condizioni poco igieniche e disorganizzazione.

Le critiche di Tommaso al Gran Hermano: “Casa sporca e disordinata”

Franchi non ha esitato a esprimere il proprio disgusto per la scarsa igiene della Casa spagnola: “Quella casa era sporchissima, ho visto un sacco di mosche accoppiarsi”, ha dichiarato, aggiungendo che la doccia era piccola e sempre umida, mentre la stanza del bagno era priva di bidet. Non sono mancate frecciate anche verso la concorrente spagnola Maica Benedicto, che Tommaso ha accusato di trascurare le pulizie, al contrario dell’immagine mostrata al pubblico.

Rivelazioni dall’esterno: violazione del regolamento per Franchi

Oltre alle critiche, Franchi ha infranto il regolamento del Grande Fratello svelando ai compagni dettagli su eventi e notizie esterne alla Casa. Tra queste, ha menzionato il calo d’interesse per il format Lupus in fabula, ha commentato la solidità di Luca Calvani come concorrente e ha parlato del recente cambio di programmazione del reality, ora spostato al martedì per dare spazio a La Talpa, condotto da Diletta Leotta.

Una delle rivelazioni più sorprendenti è stata quella relativa al presunto ritorno di Donald Trump come Presidente degli Stati Uniti, notizia che ha provocato una reazione entusiasta da parte di Clayton Norcross.

Possibili conseguenze per Tommaso Franchi: il precedente di Andrea Zelletta

La violazione del regolamento da parte di Franchi non è passata inosservata e potrebbe portare a provvedimenti disciplinari. Un episodio simile accadde nella quinta edizione del Grande Fratello Vip, quando Andrea Zelletta fu mandato in nomination d’ufficio per aver condiviso informazioni sull’esterno, nello specifico il contagio da Covid del calciatore Ronaldo.

Vuole dire anche le percentuali per caso? Visto che c’è…

Mariavittoria: Quindi io secondo te ho sbagliato a mettermi contro Shaila e Lorenzo? (ed eccoci qui… i danni che farà riportando cose esterne…)hai detto (Iago)è stato eliminato perchè si è messo contro#GrandeFratello pic.twitter.com/qdELPRfHmx — Violett926 (@violett926) November 13, 2024