Stefano De Martino, ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, ha parlato del suo ritorno ad Amici nelle vesti di giudice: “E’ sempre strano perché è come ritornare in una casa in cui hai vissuto tanti anni, sempre emozionante”. Spazio poi, per il domandone su Belen Rodriguez.

Stefano De Martino, bocca cucita su Belen Rodriguez

Da allievo della scuola (durante la nona edizione vinta dall’ex fidanzata Emma Marrone) a ballerino professionista fino ad arrivare al ruolo di giudice al fianco di Stash ed Emanuele Filiberto:

Mi manca fare il microfonista e il cameraman. Ma è una famiglia ed io sono cresciuto qui dentro… se sono cambiato tanto? Sono molto peggiorato caratterialmente. Dal punto di vista estetico mi dicono che sono migliorato… forse sono meno tamarro.

De Martino ha confermato la sua voglia di diventare padre per la seconda volta dopo Santiago:

Mi piacerebbe diventare di nuovo papà? Mi piacerebbe sì… ma lo farei con molta cautela e sarei più responsabile perché so quanto è grande come cosa. In questo momento ci penso bene.

Stefano De Martino, in ultimo, ha dovuto fare i conti con la “domandona” su Belen Rodriguez, l’ex moglie tornata tra le sue braccia per la terza volta:

Belen? La conosco, sì. Riavvicinamento tra di noi? Ti rispondo sinceramente non perché voglia fare mistero di nulla. Ho una sana abitudine da un po’ di anni di non parlare di queste cose per tutelare i miei affetti, compreso mio figlio che ha nove anni. Io preferisco glissare e andrei avanti ma perché non credo che sia salutare alimentare questo tipo di notizie, se ne faranno una ragione? Quel che sarà sarà, sottoscrivo.