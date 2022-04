Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono sposati nel 2013 e il loro matrimonio non è mai effettivamente terminato. A quanto pare, dopo il recente ritorno di fiamma, lo showman ha in mente una romantica novità.

Stefano De Martino vuole sposare Belen Rodriguez per la seconda volta?

“Stefano ha intenzione di chiedere a Belen di sposarlo un’altra volta, così da sancire simbolicamente il nuovo inizio”, si legge tra le pagine del settimanale Nuovo TV.

Belen Rodriguez, nel frattempo, ospite di Verissimo con la sorelle Cecilia, non ha escluso la possibilità di avere un terzo figlio dopo la nascita di Santiago e Luna Marie (avuta da Antonino Spinalbese):

Non adesso, ma forse mi piacerebbe avere il terzo figlio. Forse perché io ed i miei fratelli siamo tre. Però non ora, almeno tra due anni. Con chi non si sa.