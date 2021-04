Il Grande Fratello Vip è finito ormai da quasi due mesi ma alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione continuano a dominare le tendenze su Twitter. Dopo Tommaso Zorzi nella stessa giornata è spuntato anche il nome di Stefania Orlando, sua amica conosciuta proprio nella casa più spiata d’Italia.

Come mai la Queen di Babilonia la ritroviamo nei primi posti delle tendenze di Twitter in questo sabato pomeriggio? La risposta la si ritrova sotto un altro hashtag “#nonsochisia”.

Il riferimento è ad una recente intervista rilasciata dalla ex Vippona Samantha De Grenet al settimanale Mio, la cui risposta ad una delle domande che le sono state poste ha fatto storcere il naso a più di qualche fan del reality.

“Qualcuno ha insinuato che lei fosse gelosa dell’amicizia speciale tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. Vuole rispondere?”, le è stato chiesto alla De Grenet, la quale ha replicato:

GF Vip è finito e non mi interessa parlarne. Però mi dispiace che qualcuno veda cose che non esistono. Nella vita non sono mai stata gelosa delle amicizie vere, figuriamoci di quelle nate al Grande Fratello Vip che, pur essendo sincere, non hanno alle spalle la storia delle amicizie della vita quotidiana. E poi non so chi sia Stefania Orlando.