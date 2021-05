Stefania Orlando intervistata da Panorama ha parlato dei suoi progetti tv svelando di essersi “concessa” poche cose ma buone. Spazio poi per le sue considerazioni sull’amico Tommaso Zorzi accusato di eccessiva esposizione mediatica.

A proposito di televisione, Stefania Orlando ha fatto una scelta opposta rispetto al suo amico Tommaso Zorzi, che invece è ripartito immediatamente con L’Isola dei famosi:

Se ha fatto bene? Tommaso è giovane, colto, rappresenta il futuro della tv, è rampante e ha grande talento. È giusto che lavori. Detto questo, come ho detto anche a lui, lo vedrei in un contesto diverso, tutto suo: a tratti come opinionista mi sembra imbrigliato in un ruolo, lui è uno che ha bisogno di esprimersi in un format suo.

La Queen di Babilonia ha anche svelato che l’amicizia con Zorzi è viva e vegeta:

Sono cambiate le situazioni ma il legame continua in maniera differente ed è solido. Ci stimiamo, ci vogliamo bene. Per me è davvero come un figlio e penso che Tommy sia non solo un ragazzo sensibile ma per certi versi molto più grande della sua età.