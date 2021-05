Stefania Orlando intervistata da Panorama, ha parlato del suo futuro lavorativo dopo il Grande Fratello Vip ed ha preso anche una decisione importante.

Nell’immediato ho preferito dire dei no e rifiutare diverse cose. Ma sono arrivate anche proposte molto interessanti, tuttora in piedi, che si potrebbero concretizzare a settembre.

Stefania Orlando svela anche di aver voluto fare un po’ di detox:

L’importante è seguire le proprie esigenze, almeno per me è stato così. Sono stata a Verissimo, da Bonolis ad Avanti un altro e a Live Non è la D’Urso. Poi ho fatto un po’ di detox dalle telecamere: ho preferito stare con la mia famiglia e gli amici e recuperare il tempo perduto.