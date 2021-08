Star in the Star, come funziona? Parla Ilary Blasi ma il video promo fa storcere il naso

Ormai è ufficiale: sarà Ilary Blasi la padrona di casa del nuovo programma di Canale 5, Star in the Star, in partenza dal prossimo 16 settembre. In una recente intervista al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni il volto noto di casa Mediaset ha spiegato in cosa consiste la nuova trasmissione ed ha svelato come funziona. Un meccanismo che tuttavia ricorda qualcosa di già visto, di fronte al quale qualcuno ha già storto in naso.

Star in the Star, il meccanismo spiegato da Ilary Blasi

In una intervista al noto settimanale – che questa settimana le dedica anche la cover – Ilary Blasi ha parlato di Star in the Star ed ha colto l’occasione per spiegare come funziona in concreto la nuova trasmissione di Canale 5:

È un celebrity show dove ci sono dieci personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali tra cui, Michael Jackson, Claudio Baglioni, Zucchero, Mina e Lady Gaga. Non solo dovranno imitarli ma saranno camuffati, come se fossero loro. Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neppure io!

Già questa spiegazione basta a far cadere dalla sedia Milly Carlucci, ma Ilary Blasi prosegue aggiungendo ulteriori dettagli:

All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce, cercando di imitarlo. Alla fine di ogni puntata sarà eliminato un concorrente, che verrà smascherato. Vincerà chi dimostrerà di essere il più bravo.

Il programma vedrà la presenza di una giuria formata da Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola chiamati a valutare le esibizioni canore e le relative imitazioni.

Intanto è già in rotazione il promo di Star in the Star che in rete sta collezionando una serie di critiche per via della somiglianza ad un altro programma, Il Cantante mascherato di Milly Carlucci. “Chi si nasconde dietro la maschera?”, recita il nuovo programma, mentre nel promo della trasmissione di Rai1 la Carlucci diceva: “Chi c’è dietro la maschera?”.