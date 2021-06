Star in the star su Canale 5 con Ilary Blasi: nuovo progetto Mediaset e chi ha rifiutato di condurlo

Canale 5, rete ammiraglia di Casa Mediaset, è pronta per “Star in the star”, il nuovo programma in partenza dall’autunno 2021 che vedrà Ilary Blasi alle prese con un nuovo progetto.

Star in the star su Canale 5 con Ilary Blasi, il nuovo progetto Mediaset

L’anteprima televisiva, come di consueto, è fornita dai colleghi di Blogo che avevano già anticipato qualche dettaglio alcune settimane fa.

Oggi, invece, arrivano altri dettagli:

Stando a quanto apprendiamo alla guida di questo nuovo programma ci sarà un altro volto molto noto di casa Mediaset, parliamo della conduttrice dell’ultima edizione dell’Isola dei famosi Ilary Blasi che dunque terrà a battesimo questo nuovo programma. La giuria del programma sarà composta da tre elementi, due dei quali siamo in grado di anticiparvi, si tratta della cantante Marcella Bella, che già abbiamo visto in questo ruolo nello show di Rai1 Ora o mai più (ingiustamente tenuto nel cassetto) e dal comico Andrea Pucci.

Inizialmente Mediaset aveva pensato ad altri volti al posto di Ilary Blasi:

Pare inoltre che in un primo momento la conduzione di questa prima edizione di Star in the star sia stata offerta a Lorella Cuccarini, ma la già più amata dagli italiani pare abbia declinato la proposta e prima ancora di Lorella il programma era stato offerto a Paolo Bonolis che pure ha declinato. Ecco dunque che è subentrata Ilary Blasi a condurre, in attesa di un annuncio ufficiale, la prima edizione di questo nuovo talent show in onda il giovedì sera su Canale 5 in diretta concorrenza con la fiction della prima rete della Rai.

Io, a parte la Blasi che non mi è piaciuta affatto all’Isola dei Famosi, sono molto curiosa di vedere questo nuovo format: voi che ne pensate?