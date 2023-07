Il profilo Instagram di Temptation Island potrebbe averci fornito uno spoiler (involontario?) sul “destino” di Manu e Isabella, la coppia di fidanzati che hanno catturato l’attenzione durante la prima puntata del reality show.

Nel video che anticipa la messa in onda della seconda puntata che andrà in onda lunedì 3 luglio su Canale 5, si vedono chiaramente i fidanzati uscire dal pinnettu e tra questi manca proprio Manu.

Dopo le dichiarazioni di Manu e il suo sconforto, Isabella ha deciso di chiedere il falò immediato: il suo fidanzato avrà accettato il confronto?

“Sostiene che chi vive a Milano debba guadagnare almeno 6 mila euro al mese”, ha raccontato lui a favore di camera.

Queste, e altre affermazioni, hanno fatto sbottare Isabella tanto da volersi confrontare immediatamente con il fidanzato.

Ecco il video di anticipazioni condiviso dalla pagina ufficiale di Temptation Island.

Durante la prima puntata di Temptation Island, Manu ha svelato il suo disagio nei confronti di Isabella, svelando di non sentirsi accettato dalla sua fidanzata:

Ma io non ho vissuto male, io sono contento di quello che ho vissuto, magari non è quello che ha vissuto un’altra persona ma non mi è mancato niente.

Sono una persona solare, ma quando parlo di lei non lo sono più. Cosa potrei dire di buono della nostra relazione? Che mi tengo tutto dentro per inerzia? Alla fine non ti vado bene come persona, lei dice che mi ha aiutato a fare tutto, ma non è un aiuto spronarmi e dirmi “che c***o fai?”. Ti fa sempre capire che non vali niente.

Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei. E tutt’ora è così.