Sophie e Basciano si sono incontrati: ecco per quale motivo, l’indiscrezione

Dopo i botta e risposta a Verissimo, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono incontrati. La coppia, pochi mesi dalla nascita della piccola Celine Blue, è letteralmente scoppiata tra possibili tradimenti (di lui) e schiaffoni (sempre lui).

“Sono una ragazza che lavora alla porta all’evento di Facchinetti. C’era il mondo, c’era un’ala interna e una esterna. Sophie e Alessandro erano lì separatamente, poi si sono incrociati. Li avevo praticamente a un metro, hanno parlato per pochi secondi, lui le ha detto qualcosa. Lei ha risposto e poi si è allontanata. Erano bellissimi, io ci spero ancora. Vederli vicini anche per un istante è stato emozionante”, queste le parole riportate da Deianira sui social.

Cosa ne pensate?

C è una sola verità in quest # giusta o sbagliata nel bene nel male noi li amiamo Entrambi 💖 i nostri #basciagoni

Non so se sbaglio ma in valigia ha questa foto #basciagoni pic.twitter.com/Vnl3J1Zwrr

— Roxy (@Roxy102134) October 31, 2023