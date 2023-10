Alessandro Basciano è nuovamente intervenuto a Verissimo, intenzionato a mettere un punto alla vicenda che lo vede coinvolto nella rottura con Sophie Codegoni. Oggi dice di stare meglio e a Silvia Toffanin ha spiegato che l’ultima intervista della sua ex ha rappresentato una sorta di “schermatura”.

Alessandro Basciano replica nuovamente a Sophie Codegoni

Alessandro Basciano ha commentato l’ultima ospitata a Verissimo di Sophie Codegoni e parlando del suo atteggiamento, il dj ed ex concorrente del GF Vip ha commentato a Verissimo:

Ho trovato una persona molto risoluta, fredda, decisa e convinta di ciò che sta facendo ma forse si è dimenticata alcuni tasselli […] Da persona esterna ho detto ‘perché nessuno le ha consigliato di non essere così fredda? A chi devi dimostrare cosa?’. Lei è così convinta delle prove che ha, ma in realtà non c’è una vera prova che io possa averla tradita.

Basciano ora ammette di aver cambiato in qualche modo anche idea su Sophie:

Penso di aver conosciuto una persona diversa da quella che è lei in questo momento. So che è arrabbiata e ferita ma la cattiveria la capisco fino a un certo punto. Io non sarei riuscito ad essere così pungente e cattivo nei suoi confronti e non lo farei mai.

A Sophie Codegoni ha rimproverato il fatto di fare movida, pur non mostrandolo sui social. Rispetto alle accuse di tradimento da parte della sua ex, Basciano ha commentato oggi:

Lei sa benissimo che io non l’ho tradita perché una persona che premedita tutto questo nel giro di due giorni, perché non ha fatto un contenuto un minuto dopo che mi addormento? Perché non esiste! Perché c’è da parte sua una voglia di emergere. Lei fa la cantante e voleva emergere con il gossip ma ha scelto la persona sbagliata. E’ sicuramente una grossa mancanza di rispetto… grossa…

Ma chi ha fatto quel video?

In teoria il mio braccio destro. Luzma (la presunta amante, ndr), le ha chiesto il telefono e si sarebbe sicuramente autoinviata questo video.

Sull’imperdonabile gesto a Mykonos, quello del presunto “schiaffone in faccia”, Basciano ha ammesso:

Premesso che non c’è stato lo schiaffo ma una grossa colluttazione tra me e il mio manager, la dinamica non è una questione di gelosia ma di rispetto del lavoro. Il mio manager ha ammesso che erano ‘allegri’.

Basciano ha raccontato della lite col suo manager in cui volavano schiaffi dopo un malinteso tra i due:

Lei è uscita durante la discussione in atto, si è messa a piangere… ma non so perché dice che lo schiaffo lo ha preso lei. Ma perché vuole infangarmi? Sono il padre di nostra figlia. Io non l’ho mai picchiata! Ho solo usato dei toni pesanti, quelli ci sono sempre stati.