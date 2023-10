Alessandro Basciano bissa la sua ospitata a Verissimo nel pomeriggio di domenica, su Canale 5. Dopo le anticipazioni di Fanpage.it è giunta anche la conferma da parte dell’account social ufficiale del programma condotto da Silvia Toffanin. Ma di cosa parlerà? E come mai avrebbe deciso di fare ritorno nel rotocalco del weekend di Canale 5?

Basciano torna a Verissimo: ecco il motivo

Stando a quanto trapelato, pare proprio che il motivo del ritorno di Alessandro Basciano a Verissimo sia da ricercare nella voglia di fornire la sua versione dei fatti sul presunto schiaffo dato alla sua ex Sophie Codegoni mentre si trovavano a Mykonos.

In merito, l’influencer che lo ha reso padre della piccola Céline cinque mesi fa, proprio da Silvia Toffanin aveva svelato:

Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché mi ha accompagnato un suo amico a piastrarmi i capelli, dicendomi che non dovevo andare in camera con un altro uomo che per lui era un fratello. Non voglio più stare con lui, ho sopportato abbastanza. Quando dice che sono concentrata su me stessa, è vero, perché troppo tempo sono stata concentrata solo su di lui.

Dopo aver ascoltato la sua ex in tv, però, Alessandro avrebbe deciso di chiarire la sua posizione al fine di evitare un ulteriore danno di immagine che a quanto pare lo starebbe penalizzando sul lavoro. A prendere le parti di Basciano, oltre alla sorella, è stato anche il manager Banji Costantino, che a SDL Tv ha spiegato che Sophie si trovava con loro a Mykonos ma che la colluttazione sarebbe avvenuta tra lui e Basciano e no tra quest’ultimo e la sua ex.

La Codegoni, in tutto ciò, secondo ulteriori indiscrezioni avrebbe invece deciso di rinunciare ad un ulteriore invito nella trasmissione di Canale 5.