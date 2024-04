La prossima edizione de L’Isola dei Famosi è pronta a partire. Il programma debutterà l’8 aprile su Canale 5 con Vladimir Luxuria. Accanto alla conduttrice ci saranno due nuovi opinionisti: Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis, e il giornalista del Tg5 Dario Maltese.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Bruganelli ha parlato del suo ruolo e del suo approccio nella nuova stagione del reality show.

Sonia non è nuova a questa esperienza, avendo già fatto sentire la sua presenza al Grande Fratello, rivelando dinamiche e suscitando curiosità inaspettate tra i concorrenti.

Un approccio che promette di essere lo stesso anche con i naufraghi dell’Isola dei Famosi:

Televisivamente parlando, credo che sia il ruolo che più mi si addice. Sarà diverso dal GF perché la psicologia dei concorrenti è differente. Qui si sviluppano difficoltà con il passare del tempo per la fame e per l’esigenza di fare gruppo.

Ha inoltre aggiunto:

Al ‘Grande Fratello’ è più facile muoversi da soli, all’Isola è impossibile. Ciò che mi piace di più è vedere le persone che cercano di mascherare se stesse per piacere. Adoro andare a scovare tutte le finzioni e le maschere che, per necessità o solo per carattere, i concorrenti si mettono.

Per quanto riguarda la conduzione di Vladimir Luxuria, ha asserito:

Infine sull’inviata Elenoire Casalegno, ha commentato:

Credo che Elenoire sia perfetta per l’Honduras perché ha una tempra non indifferente. Io forse sarà meno ‘entrante’, ma non posso promettere cose che poi magari non mantengo.