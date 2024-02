Sonia Bruganelli, l’intervento prima dell’Isola dei Famosi: ex del GF Vip commenta

Sonia Bruganelli, in attesa di ricoprire il nuovo ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi, ha preso una decisione che ha condiviso con i suoi follower online.

La ex moglie di Bonolis ha deciso di togliere il neo vicino alle labbra. Sì, proprio quello che alcuni definivano il suo “marchio di fabbrica”.

Ma sapete chi è stata la prima a tifare per questo cambiamento? Elenoire Ferruzzi! Sì, proprio lei che in passato aveva criticato il neo di Sonia, ora ha fatto il tifo per il suo addio, definendolo un “porro” da eliminare.

La ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha commentato la foto Instagram della Bruganelli scrivendo: “Era ora!”.

Proprio Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi, dopo una serie di scaramucce su Twitter e un confronto epico al Grande Fratello Vip, sembra che abbiano deciso di mettere da parte le differenze.

Sarà forse l’inizio di una grande amicizia?

La storia d’amore tra Elenoire e il porro di Sonia burga è la piu incredibile che conosco! pic.twitter.com/W8TyUifX5Y — MariaB.🍫 (@b98_maria) February 15, 2024