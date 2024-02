Cambiano le carte in tavola in attesa della nuova edizione de L’Isola dei Famosi che dovrebbe partire il prossimo aprile, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: ecco come potrebbero cambiare gli opinionisti.

Isola dei Famosi 2024: Alvin opinionista con la Bruganelli e l’ex vippona inviata

Davide Maggio, proprio in queste ore, ha confermato la presenza di Sonia Bruganelli (nonostante avesse fatto intendere di voler abbandonare il ruolo di opinionista dei reality show).

Alle precedenti indiscrezioni si aggiungono delle informazioni dai colleghi di TVBlog che ci svelano altri croccantissimi dettagli in merito alla Bruganelli:

Si sta pure pensando di non lasciare sola l’ex opinionista del Grande fratello, mettendole al fianco uno che di Isola dei famosi se ne intende e anche molto, avendo fatto per molte edizioni l’inviato. Ci riferiamo al buon Alvin che nella nuova edizione de L’isola dei famosi, potrebbe lasciare il ruolo di inviato, per diventare il secondo opinionista in studio. Ecco dunque che si abbandonerebbe l’idea di avere una opinionista unica, ma si tornerebbe nella più confortevole situazione dei due classici opinionisti.

E chi potrebbe ricoprire il ruolo di inviato? Presto detto:

Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di raccogliere pare che a guidare i naufraghi dall’Honduras ci possa essere Elenoire Casalegno. La bella e brava conduttrice televisiva, che abbiamo visto ultimamente spesso ospite de La vita in diretta su Rai1, è già stata in predicato di ricoprire questo ruolo a L’isola dei famosi nel 2021. Stavolta potrebbe essere la volta buona? Lo scopriremo molto presto.

