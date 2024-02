Le indiscrezioni sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2024 proseguono senza sosta, con nuove chicche e retroscena interessanti. Il primo lo ha svelato Pier Silvio Berlusconi in una intervista al quotidiano La Stampa, rivelando che a “raccomandare” Vladimir Luxuria alla conduzione dell’Isola sarebbe stata proprio la madre.

Isola dei Famosi sempre più come il Grande Fratello: spunta un nuovo concorrente

Ma quali sono le nuove chicche sulla prossima edizione dell’Isola dei Famosi 2024? Secondo quanto trapelato da TvBlog.it, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che andrebbe a ricalcare quanto già accaduto quest’anno al Grande Fratello: più spazio alle storie di tutti i giorni.

Altro punto in comune, la scelta di puntare su un’unica opinionista, nel caso specifico sulla giornalista Elena Guarnieri.

Cosa si sa invece dei naufraghi? Ecco cosa scrive TvBlog.it:

I veri protagonisti del programma sono i naufraghi che quest’anno, sempre secondo le volontà dell’attuale editore di Mediaset, dovranno “copiare” -anche in questo- il Grande fratello. Spazio dunque non solo a vip ma anche a nip, per una edizione de L’isola dei famosi che sarà ibrida. Fra le celebrità da queste colonne vi abbiamo dato conto dell’approdo in Honduras del giornalista Alan Friedman. Oggi siamo in grado di aggiungere un altro potenziale concorrente del reality prodotto con la collaborazione del dipartimento italiano di Banijay. Il nome in questione è quello di uno dei maestri di ballo più celebri di Ballando con le stelle, ovvero Samuel Peron.

Una nuova avventura in vista, dunque, per Samuel Peron che sta sperimentando sempre più nuovi ruoli in ambito televisivo, tra cui quello di inviato nei programmi del day time di Rai1 Buongiorno benessere, Camper e Weekly.